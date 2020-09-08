Новый энергосберегающий проект сэкономит миллионы в городском бюджете Батайска

В Ростовской области реализуется крупный проект по энергосбережению, в котором участвуют несколько городов региона. Полное переустройство уличного освещения сделает жизнь горожан безопасней и комфортней. Кроме того, по мнению специалистов, модернизация сэкономит сотни миллионов рублей в казне муниципалитетов и улучшит экологию.Одним из первых городов донского региона, взявшихся за воплощение общемирового тренда по энергосбережению, стал Батайск. В сентябре 2019 года там началась работа над пилотным проектом, итоги которого уже по достоинству оценили горожане.- Современное уличное освещение - не роскошь, а норма жизни, поэтому реализация энергосервисного контракта стала для нас приоритетной задачей. В Батайске планомерно создается комфортная городская среда, и мы продолжим работу в этом направлении, - отметил глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.Перед администрацией города стояла масштабная задача - в течение одного года полностью переоснастить наружное освещение на всех улицах, провести реконструкцию существующих сетей и оборудования. Поэтому власти города заключили энергосервисный контракт с компанией «Ростелеком». Цель этого договора заключалась в экономии эксплуатационных расходов за счёт повышения энергоэффективности уличного освещения и внедрения энергосберегающих технологий. В конце мая 2019 года на сайте госзакупок заказчики разместили конкурс на заключение контракта и спустя месяц нашли подрядчика - ОАО «Ростелеком».В августе началась плодотворная работа над пилотным проектом. К концу 2019 года вся техническая часть контракта была полностью реализована. Таким образом, в Батайске появились десятки новых узлов учёта электроэнергии. На 277 улицах города поставили порядка семи тысяч светодиодных уличных светильников разной мощности (от 70 до 250 Вт) и 143 современных шкафа управления.Жизнь батайчан в прямом смысле стала светлей. Теперь в городе можно удобно передвигаться в тёмное время суток. Взрослым комфортнее возвращаться по вечерам с работы. Детям не страшно идти домой в сумерках после школы, разных кружков и секций. На дорогах тоже стало безопасней - уличное освещение существенно снижает аварийность на проезжей части.На многих улицах, которые прежде никогда не освещались, установили фонари. А на старых фонарных столбах заменили прежние лампы на новые светодиодные, более яркие светильники. По словам специалистов, они освещают в десятки раз ярче любого источника света, при этом потребляя до десяти раз меньше энергии, горят намного дольше всех известных видов ламп и стоят дешевле.Ещё год назад Батайск освещался по старинке: в фонари вкручивали газоразрядные лампы с парами ртути или сложные и дорогостоящие индуктивные лампы. Они служили недолго и требовали постоянной замены. Более того, лампы с парами ртути были очень опасны для городской экологии и требовали постоянную обработку. Что касается системы управления уличным освещением, то она оказалась малоэффективной, так как слабо учитывала естественное освещение: иногда фонари горели днём, а ночью, наоборот, не включались.Новая система энергосбережения положительно повлияла и на бюджет города. Из казны Батайска на установку и обслуживание уличного освещения не потратили ни копейки. Более того, по подсчётам аналитиков, через семь лет эксплуатации «светодиодной революции» казна города увидит экономический эффект. Во-первых, более десяти миллионов рублей в год удастся сэкономить на электроэнергии. Во-вторых, уменьшатся траты на замену светильников, их обслуживание и переработку. По словам специалиста управления ЖКХ Батайска, сумма сбережений составит не менее 183 миллионов рублей.От световой модернизации в выигрыше останется и подрядчик. Планируется, что «Ростелеком» в течение семи лет, то есть до 2027 года, будет получать в качестве оплаты за свою работу сумму сэкономленных средств городского бюджета от внедрения новых технологий. Когда контрактный договор между компанией и администрацией Батайска истечёт, сбережения от потребления электроэнергии начнут оставаться в городской казне.В настоящее время в Батайске завершается полная реализация энергосервисного проекта, устраняют неполадки и недочеты, ремонтируют устаревшие сети. До конца 2020 года будут заменены все аварийные линии.