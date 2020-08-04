На Дону новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 25 городах и районах

Новые инфицированные коронавирусом в донском регионе зафиксированы в 25 городах и районах. Об этом сообщает областное правительство.По состоянию на 6 августа за день выявлено 130 случаев заражения. Среди них 70 человек заболели в Ростове, восемь - в Шахтах, по семь - в Батайске и Сальском районе. Пять человек заразились в Новочеркасске, четыре - в Азове, три - в Кагальницком районе. По два случая заражения выявлено в Таганроге, а также в Волгодонском, Красносулинском, Морозовском, Неклиновском, Семикаракорском, Азовском и Тацинском районах. По одному – в Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Каменском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском и Октябрьском районах.Всего в Ростовской области число заболевших достигло 13 723. Умерли от коронавируса 249 дончан.