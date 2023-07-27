Награды и поощрения главы региона вручили сотрудникам окружного военного госпиталя

Фото: правительство Ростовской области.

Сотрудники окружного военного госпиталя удостоены наград и поощрений губернатора Ростовской области. По поручению главы региона Василия Голубева награды вручил его заместитель Вадим Артемов.Спецоперации длится более 500 дней. Каждый из этих дней стал еще одним днем рождения для раненых, которых медики госпиталя спасали в режиме круглосуточной работы. Сохранить столько жизней им удалось, сочетая профессионализм и нестандартные решения, спокойствие и выдержку, напористость и тактичность. Врачи и медсестры за эти полтора года показали высокую работоспособность и требовательность - как к себе, так и к коллегам.- Слова клятвы Гиппократа для вас не пустой звук. Только за время проведения СВО каждый из вас вернул в строй около тысячи военнослужащих, - подчеркнул Вадим Артемов. - При этом профессиональные обязанности не мешают заниматься научной и общественной работой, проводить патриотические мероприятия, взаимодействовать с волонтерами и представителями религиозных конфессий, направивших сестер милосердия для оказания помощи раненым, разрабатывать и внедрять новые формы и методы лечения.Вадим Артемов по поручению главы региона вручил знак губернатора Ростовской области «За ратную службу» начальнику ФГКУ «1602 военный клинический госпиталь» Министерства обороны России Валерию Кокоеву и старшему ординатору терапевтического отделения госпиталя Максиму Кочанову.Врач-хирург хирургического отделения Василий Лубенец и завотделения анестезиологии-реанимации - врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Ширенко удостоены благодарности главы региона.Старшая медсестра хирургического отделения Ирина Теленьга и старшая медсестра отделения гнойной хирургии Любовь Юрченко награждены благодарственными письмами губернатор Ростовской области.