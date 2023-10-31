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На улице Волкова в Ростове образовалась огромная яма

На улице Волкова в Ростове образовалась огромная яма
Жители Ростова пожаловались на огромную яму на улице Волкова. Провал образовался напротив дома № 15. Об этом сообщают местные жители.

По их словам, асфальт на участке размыло еще несколько месяцев назад. Ширина ямы составляет более метра, а длина — свыше двух. Горожане прокладывали там кирпичи, чтобы хоть как-то справиться с проблемой, но это уже не помогает.

- Проехать почти невозможно. Там весь квартал находится в печальном состоянии. Многие уже смирились и даже не надеются, что дорожное полотно вообще восстановят, - поделился ростовчанин.
Фото: Ростов.ру
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