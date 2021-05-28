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На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием КаМАза

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием КаМАза

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием КаМАза. Происшествие случилось 1 июня около 14:00 на автодороге Волгодонск-Дубовское.

Как стало известно за рулем автомобиля марки ВАЗ-2114 находился 23-летний парень. Он не справился с управлением и на скорости влетел в «Мерседес Бенц Вито». От удара отечественную легковушку откинуло на встречную полосу, где она влетела в «Ситроен Пикасо». Последней точкой столкновения стал КаМАз.

Из-за нескольких сильнейших ударов "Четырнадцатая" превратилась в груду металла, восстановить ее уже невозможно. Ее 23-летнего водителя с травмами доставили в больницу. Остальные не пострадали.

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