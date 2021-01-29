Двое мужчин пострадали в массовом ДТП с участием КамАЗа на трассе в Ростовской области

В Ростовской области двое мужчин пострадали в массовом ДТП с участием большегруза. Авария произошла утром 1 февраля на трассе Котельниково-Песчанокопское.За рулем автомобиля «ВАЗ-21093» с пассажиром ехал 41-летний мужчина. В районе 92-го километре он вышел на обгон, где врезался в «УАЗ- 23632», под управлением 50-летнего шофера. После этого легковое авто отбросило на остановившейся на полосе разгона КамАЗ.- В результате ДТП пострадали два человека, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В больницу доставлены водитель и 32-летний пассажира ВАЗа.Судя по фото, легковое авто превратилось в груду металла и восстановлению не подлежит. Очевидно, что из-за таких механических повреждений машины, водитель и пассажир получили серьезные травмы.