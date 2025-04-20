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В Ростовской области православные горожане встретили праздник Светлой Пасхи 20 апреля

В Ростовской области православные горожане встретили праздник Светлой Пасхи 20 апреля
В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы началась богослужебная литургия.  На службу пришли сотни верующих, включая семьи с детьми и пожилыми людьми.  

Врио губернатора Юрий Слюсарь и его заместитель Александр Скоков также присутствовали на литургии.  

Некоторые верующие собрались за несколько часов до начала службы, чтобы поставить свечи, помолиться и приложиться к иконам.  

В полночь начался крестный ход с пением церковного хора. Священнослужители проводили молитвы и окропляли верующих святой водой.  

Всего пасхальные службы прошли более чем в 300 храмах и церквях Ростовской области, из них 55 находятся в Ростове. Для тех, кто не смог посетить ночные службы, были организованы дополнительные обряды днем 20 апреля.
фото: дондей
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