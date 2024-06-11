На Ростовскую область обрушатся аномальная жара и грозы

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В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается жара и грозы. Об этом сообщили синоптики Северо- Кавказского УГМС.Температура воздуха 11 июня поднимется до +29…+34 градусов. К ночи похолодает до +17…+22 метров в секунду. В донском регионе будут дожди и грозы. Во второй половине дня и вечером ливни и град в отдельных районах. Скорость порывов воздушных масс достигнет 15-18 метров в секунду.На следующий день, 12 июня ожидается кратковременный дождь. Кроме того в отдельных районах ливни и град. Температура воздуха днем достигнет +32…+37 градусов, а ночью +19…+24 градусов.