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На Ростовскую область обрушатся аномальная жара и грозы

На Ростовскую область обрушатся аномальная жара и грозы
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается жара и грозы. Об этом сообщили синоптики Северо- Кавказского УГМС.

Температура воздуха 11 июня поднимется до +29…+34 градусов. К ночи похолодает до +17…+22 метров в секунду. В донском регионе будут дожди и грозы. Во второй половине дня и вечером ливни и град в отдельных районах. Скорость порывов воздушных масс достигнет 15-18 метров в секунду.

На следующий день, 12 июня ожидается кратковременный дождь. Кроме того в отдельных районах ливни и град. Температура воздуха днем достигнет +32…+37 градусов, а ночью +19…+24 градусов.
Фото: Rostov.ru
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