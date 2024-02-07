На очистку портов Ростовской области от нефтепродуктов потратят 29 млн рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области на очистку портов Азовского моря выделят почти 30 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 7 февраля.В документации это обозначено как «оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности, готовности по ликвидации, ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, оказанию помощи аварийным судам».Заказчиком выступает администрация морских портов Азовского моря. Учреждение ищет подрядчиков для выполнения работ в трех портах: Азовском, Ростовском и Таганрогском. На каждый из них запланировано по 9,67 миллиона рублей. Общая стоимость достигает 29 миллионов рублей. Деньги выделят из внебюджетных средств.В течение года (с 3 апреля 2024-го по 2 апреля 2025-го) исполнителям предстоит круглосуточно дежурить на территории портов. Спасатели будут помогать аварийным судам, терпящим бедствие. А если произойдет разлив нефтепродуктов, как это бывает при столкновении судов, на место тут же отправят дежурных сотрудников. Спасатели на специальном плавсредстве вооружатся скиммером (устройством для очистки воды), сорбентом и боновыми заграждениями. Последние представляют собой плавучие ограничители, которые удерживают нефть на поверхности, не позволяя ей растечься дальше. В арсенале должно быть несколько сотен метров таких заграждений. Загрязненную воду перельют в специальную емкость и утилизируют.