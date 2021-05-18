На гребном канале в Ростове появятся трассы для велоспорта за 40 млн рублей

Ростовская спортивная школа «Гребной канал» ищет подрядчика, который оснастит специальные трассы для занятия велоспортом BMX и маутинбайк разными снарядами. Заказчик предлагает поставщикам выполнить работы за 39 200 700 рублей. Подача заявок для участия в онлайн-аукционе открылась на сайте госзакупок 19 мая.За эти деньги подрядная компания должна будет организовать место для тренировок и установить на ней специальные снаряды для современного велоспорта. В их число входят квотерпайп с хип-трансфером, прямая скейт-разгонка, минирампа с квотерпайпом, прямая перила, стартовые рампы, петля детектирования.Отправить заявку на конкурс можно до 10 июня. После этого заказчик определит победителя и заключит с ним контракт. Согласно условиям закупки исполнитель должен будет закупить и поставить товар в течение трёх недель. Окончание всех работ запланировано на 30 августа.