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На гребном канале в Ростове появятся трассы для велоспорта за 40 млн рублей

На гребном канале в Ростове появятся трассы для велоспорта за 40 млн рублей
Ростовская спортивная школа «Гребной канал» ищет подрядчика, который оснастит специальные трассы для занятия велоспортом BMX и маутинбайк разными снарядами. Заказчик предлагает поставщикам выполнить работы за 39 200 700 рублей. Подача заявок для участия в онлайн-аукционе открылась на сайте госзакупок 19 мая.

- Источник финансирования - бюджет Ростова и средства резервного фонда правительства Ростовской области на условиях софинансирования, - говорится в документах.

За эти деньги подрядная компания должна будет организовать место для тренировок и установить на ней специальные снаряды для современного велоспорта. В их число входят квотерпайп с хип-трансфером, прямая скейт-разгонка, минирампа с квотерпайпом, прямая перила, стартовые рампы, петля детектирования.

Отправить заявку на конкурс можно до 10 июня. После этого заказчик определит победителя и заключит с ним контракт. Согласно условиям закупки исполнитель должен будет закупить и поставить товар в течение трёх недель. Окончание всех работ запланировано на 30 августа.

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