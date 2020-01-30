На дорогах области из-за снегопада ухудшилась ситуация



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В Ростовской области ухудшилась ситуация на дорогах. Причиной стал обильный снегопад.



О сложной обстановке на трассах регионов предупреждает ГИБДД. Водителей просят быть внимательными во время движения, не превышать скорость и сохранять интервал до двигающегося впереди транспорта.



Напомним, что в ближайшие дни в Ростове и области сохранятся неблагоприятные погодные условия. Ожидаются мокрый снег и снег, увеличение скорости ветра, гололедица. К концу недели прогнозируют резкое понижение температуры.