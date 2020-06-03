На Дону вынесли приговор одному из убийц 22-летнего парня

Осужденный Артём Шельтик и убитый Руял Гаджиев.

Второй обвиняемый Даниил Иванов.

В Ростовской области вынесли приговор одному из участников убийства 22-летнего жителя Тарасовского района Руяла Гаджиева.Парень пропал 12 января 2019 года. По словам родственников, он отправился в город Миллерово. Там он собирался выкупить из ломбарда свой телефон. С собой у него была необходимая сумма денег. Ни в этот, ни на следующий день домой он не вернулся. Родные заявили в полицию об исчезновении Руяла.Через несколько дней пропавшего нашли мёртвым. На теле молодого человека были ножевые ранения. В ходе расследования по подозрению в убийстве были задержаны его знакомые – 25-летний Даниил Иванов и 28-летний Артём Шельтик. Их задержали в другом районе области, когда они пытались скрыться на территории ДНР. Подозреваемые не успели пересечь границу.Как задержанные пояснили на допросе, у них был конфликт с Гаджиевым.Подозреваемых поместили в СИЗО, откуда Иванов сбежал в ночь на 9 августа. Ему удалось перепилить прутья решётки. Однако уже 10 августа его задержали.5 июня суд вынес приговор в отношении Артема Шельтика.Уголовное дело в отношении Даниила Иванова выделено в отдельное производство.У погибшего остались молодая жена, которая училась вместе с ним в университете, и маленький сын.