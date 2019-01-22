На Дону задержали подозреваемых в убийстве 22-летнего парня





В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 22-летнего жителя Тарасовского района Руяла Гаджиева.



По версии следствия, убитый парень был знаком с подозреваемыми. 12 января в полдень молодой человек ушёл из дома. Он направился в город Миллерово, где собирался выкупить из ломбарда свой телефон. При себе у него была нужная сумма денег. Домой Руял не вернулся. О его пропаже родственники сообщили в полицию.

- В ходе проведенных следователями совместно с сотрудниками полиции оперативных мероприятий установлено, что молодой мужчина стал жертвой преступления – убийства, к которому причастны двое его знакомых 28 и 24 лет, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Как ранее писал Rostov.ru, подозреваемые планировали скрыться на территории Донбасса. Однако они не успели пересечь границу, их задержали. Во время допроса они пояснили, что убили парня в ходе конфликта. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.



Погибший Руял Гаджиев

Добавим, что у погибшего остались жена и маленький ребёнок.