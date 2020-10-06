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На Дону вынесли приговор экс-следователю, убедившему пострадавшего мужчину изменить показания

На Дону вынесли приговор экс-следователю, убедившему пострадавшего мужчину изменить показания
В Ростовской области бывший следователь предстал перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 7 октября сообщает портал DonDay.ru.

По данным правоохранителей, Самвел Рафаелян убедил ограбленного мужчину изменить свои показания. Также он попросил потерпевшего указать на ненастоящего преступника, чтобы прикрыть истинного злоумышленника.

Когда противозаконная деятельность следователя стала достоянием общественности, его уволили и возбудили уголовное дело. Каменский районный суд приговорил Рафаеляна к 2,5 года колонии общего режима.

По истечении срока ему будет запрещено занимать должности в течение еще двух лет.

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