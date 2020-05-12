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В Ростовской области следователь оказался на скамье подсудимых

В Ростовской области следователь оказался на скамье подсудимых
На Дону суд рассмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении следователя. Сотрудник органов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, мужчина убедил потерпевшего по делу об ограблении изменить показания. Он также попросил его дать ложные показания, а именно - указать в качестве подозреваемого другого человека. Таким образом настоящий преступник должен был остаться безнаказанным, сообщает DonDay.ru.

В отношении сотрудника СКР возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Дело направлено в суд Каменска-Шахтинского. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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