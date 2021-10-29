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На Дону сутенер отделался условным сроком за вовлечение детей в проституцию

На Дону сутенер отделался условным сроком за вовлечение детей в проституцию
В Ростовской области вынесли приговор 37-летнему сутенеру из Волгодонска. Мужчину обвиняли в вовлечении в занятия проституцией и в организации занятий проституцией другими лицами с использованием несовершеннолетних.

Как установил суд, с 2010 по 2011 годы сутенер входил в ОПГ, которая вовлекала девушек в занятия проституцией. За это время он вынудил оказывать интимные услуги шестерых, среди которых была одна несовершеннолетняя. Всего в ОПГ входили семь человек. Шестерых из них уже осудили. За год существования ОПГ на них «работали» 11 девушек, в том числе четверо - младше 18 лет.

Десять лет обвиняемый был в федеральном розыске. Нашли его в 2021 году на территории Ростовской области. Свою вину он признал полностью.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным сроком полтора года, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: bk55.ru
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