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На Дону пропал 38-летний мужчина

На Дону пропал 38-летний мужчина
В Ростовской области ищут 38-летнего мужчину. Об этом 13 августа рассказал местный поисковый отряд.

Сергей Гайдамакин живет в Шахтах. 9 августа он уехал на «ГАЗели». Автомобиль бежевого цвета, будка - синего. С того момента, как он уехал, о нем ничего не известно. Родственники не могут с ним связаться уже четвертый день. За помощью они обратились к правоохранителям и добровольцам.

Пропавший дончанин среднего телосложения, ростом - 173 сантиметра. Глаза карие, волосы седые.

В день исчезновения на нем была черная спортивная майка «Адидас» с белыми полосками, брюки с боковыми белыми линиями, на ногах - черные кроссовки.

Если Вам известно что-либо о местонахожении Сергея Гайдамакина, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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