На Дону планируют открыть три новых аэродрома

В Ростовской области могут появиться три новых аэродрома гражданской авиации. Об этом глава региона Василий Голубев рассказал на Петербургском международном экономическом форуме-2021.Губернатор Ростовской области сообщил, что аэрогавани планируется открыть в Таганроге и в Волгодонске - в самом городе и на территории «Атоммаша». Работы проведут в рамках восстановления внутрирегиональных авиаперевозок.Таганрог, будучи вторым по величине городом в Ростовской области, подходит для организации пассажирских перевозок. Волгодонск же является крупным центром промышленности.В обоих городах находятся аэропорты, требующие реконструкции. Южный в Таганроге сейчас используют в качестве базового для авиационного комплекса имени Бериева, который производит самолеты-амфибии и «Самолеты судного дня». Аэропорт Волгодонск, расположенный в Цимлянском районе, практически заброшен. Пять лет назад, в 2016 году, его пытались продать на аукционе за 14 миллионов рублей.Жители донского региона видят новое назначение и для старого аэропорта Ростова-на-Дону. В 2018 году ростовчанин создал петицию с предложением оставить аэрогавань для внутрироссийских рейсов. Новый Платов расположен вдали от города и до него неудобно добираться. Сейчас же часть территории закрытого аэропорта на проспекте Шолохова служит торговой площадкой для предпринимателей аксайских рынков. Там разместились предприниматели с «Овощного» рынка. Они торгуют из палаток и автолавок.