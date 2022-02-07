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На Дону перед судом предстанет водитель фуры, устроивший страшное ДТП с микроавтобусом

На Дону перед судом предстанет водитель фуры, устроивший страшное ДТП с микроавтобусом
В Ростовской области водитель фуры, устроивший смертельное ДТП с автобусом, предстанет перед судом. 43-летний мужчина проходил фигурантом по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура Новошахтинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Страшная трагедия случилась в сентябре 2021 года. Мужчина сел пьяным за руль фуры «Вольво». Когда он проезжал в районе поселков Красный и Самбек, то не справился с управлением. Многотоннажная машина выехала на «встречку» и на скорости врезалась в частный микроавтобус, следовавший из Горловки в Белгород. В общественном транспорте находились 19 человек, из которых 17 - пассажиры.

В результате ДТП два жителя ДНР погибли на месте. Еще троих доставили в больницу Новошахтинска. Врачи боролись за их жизни всю ночь, но смогли спасти только двоих. Один из пострадавших скончался в медучреждении. Еще один выжил, но получил тяжелые травмы.

В отношении 43-летнего водителя возбудили уголовное дело. Спустя полгода удалось собрать все доказательства. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Фото: соцсети.
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