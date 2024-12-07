На Дону осудили мужчину, расправившегося с инвалидом в уличной драке
В Ростовской области мужчину приговорили к девяти годам колонии за жестокую расправу над инвалидом. Инцидент произошел в конце прошлого года, а решение суд вынес только сейчас.
Ранее Ростов.ру сообщал об этом случае. Вечером 20 декабря житель поселка Шолоховского, Михаил, выгуливал свою собаку. Рядом отдыхала группа молодых людей, которые распивали алкоголь и слушали музыку на портативной колонке. Так как Михаил был абсолютно слепым, он случайно задел колонку.
Он даже не успел объясниться, как на него напал владелец колонки Евгений Маховский. Под действием алкоголя он без предупреждения стал избивать инвалида, а после спокойно покинул место происшествия.
Михаил, с трудом добравшись домой, потерял сознание. Отец нашел его в крови и вызвал скорую помощь. Через две недели мужчина скончался.
На нападавшего было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Белокалитвинский городской суд назначил Евгению 8 лет колонии строгого режима, но защита посчитала наказание жестоким и подала апелляцию. В Ростовском областном суде адвокаты настаивали на переквалификации дела по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако решение первой инстанции суд оставил в силе.