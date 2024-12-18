Ростов-на-Дону сковали восьмибальные пробки из-за ДТП

Фото: Яндекс.Карты

Ростов сковали восьмибальный пробки в час-пик из-за ДТП. Такая обстановка наблюдается по состоянию на 18 декабря 17:40. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.Пробка образовалась из-за шести аварий. В настоящее время наблюдаются два ДТП - на улице Красноармейской, пересечении Максима Горького и Театральной, Шолохова, кольце Текучева/Театральный проспект, а также Текучева/Ворошиловский мост.Также потерять время можно на Малюгиной, Чехова, Соколова, Буденновском, Мечникова, Михаила Нагибина, Менжинского.Пока рекомендуется учитывать дорожную обстановку и выезжать домой пораньше. Можно потерять много времени в пробках.