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Ростов-на-Дону сковали восьмибальные пробки из-за ДТП

Ростов-на-Дону сковали восьмибальные пробки из-за ДТП
Ростов сковали восьмибальный пробки в час-пик из-за ДТП. Такая обстановка наблюдается по состоянию на 18 декабря 17:40. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Пробка образовалась из-за шести аварий. В настоящее время наблюдаются два ДТП - на улице Красноармейской, пересечении Максима Горького и Театральной, Шолохова, кольце Текучева/Театральный проспект, а также Текучева/Ворошиловский мост.

Также потерять время можно на Малюгиной, Чехова, Соколова, Буденновском, Мечникова, Михаила Нагибина, Менжинского.

Пока рекомендуется учитывать дорожную обстановку и выезжать домой пораньше. Можно потерять много времени в пробках.
Фото: Яндекс.Карты
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