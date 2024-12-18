В Ростовской области пес спас хозяев из пожара

Фото: МЧС России по Аксайскому району

В Ростовской области собака спасла хозяев из горящего дома. Пожар вспыхнул 18 декабря в Аксайском районе в Щепкинском поселении.Частный дом загорелся около 3:05 в КП «Прилесный». Владельцы уже спали, поэтому не сразу заметили возгорание. Однако о пожаре им сообщила их собака. Своим громким лаем животное разбудило хозяев. Благодаря питомцу люди вовремя успели выбежать на улицу.-Причиной пожара стал включенный обогреватель, - сообщили в МЧС России по Аксайскому району.Сотрудники МЧС напоминают,что в отопительный период важно соблюдать меры предосторожности. Стоит не забывать выключать приборы из сети, а также следить за их исправностью.