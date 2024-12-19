Семь беспилотников сбили в Ростовской области

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В небе над Ростовской областью сбили семь беспилотников в ночь на 19 декабря. Информацию об этом опубликовал глава региона Юрий Слюсарь.Силы и средства ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Уже сбито семь дронов: шесть в Таганроге и один в Батайске. Предварительно, в происшествии никто не пострадал.Ранее жители Ростова и Таганрога сообщали о звуках взрывов.Напомним, 18 декабря силы ПВО сбили два беспилотника в Ростовской области. Также были уничтожены 10 ракет.