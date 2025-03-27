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В Ростовской области избрали восемь мировых судей

В Ростовской области избрали восемь мировых судей
В Ростовской области выбрали восемь мировых судей. Депутаты Законодательного Собрания региона проголосовали за кандидатов 27 марта.

Семь служителей Фемиды получили право исполнять новые для себя обязанности в течение трех лет. Еще один специалист получил право работать без ограничения срока полномочий.

Одно назначение коснулось Ростова-на-Дону. В Первомайский судебный район Ростова на судебный участок № 5 была избрана Анна Терехова. Ранее она работала в Ростовском областном суде.
Фото: Ростов.Ру
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