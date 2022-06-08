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На Дону четвертые сутки ищут пропавшего 61-летнего мужчину

На Дону четвертые сутки ищут пропавшего 61-летнего мужчину

В Ростовской области четвертые сутки разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину. О местонахождении Владимира Могильного ничего не известно с 7 июня.

Мужчина живет на улице Семашко в станице Егорлыкской. В тот день он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. О своих планах он никого не предупреждал, поэтому попытки родственников найти его самостоятельно ни к чему не привели. Тогда семья обратилась за помощью в полицию.

В последний раз Владимира видели в темной-синей ветровке, такого же цвета классических брюках и в красной кепке.

Если вы видели пропавшего или вам что-либо известно о том, где он может находиться, звоните по телефону: 8 (86370) 2-12-02 (дежурная часть ОМВД России по Егорлыкскому району) .
Фото: ОМВД России по Егорлыкскому району
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