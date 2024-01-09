На авто для депутатов Госдумы от Ростовской области выделят 15 млн рублей

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростовской области потратят более 15 миллионов рублей на автомобили для депутатов Госдумы от региона. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Транспорт предназначен для передвижения «при осуществлении своих полномочий на территории субъектов РФ». Кроме того, машинами можно воспользоваться, чтобы добраться до ближайших аэропортов в случае командировки. В списке перечислены хабы в городах Волгограде, Минеральные Воды и Ставрополе.Всего потребуется 16 легковушек: 13 — для депутатов, 2 — для сенаторов и 1 дежурное авто. Каждое из них должно иметь системы обогрева и кондиционирования воздуха, подушки безопасности, ABS (тормозное усиление), усилитель рулевого управления и мощность не менее 150 лошадиных сил (коэффициент мощности — около 1,4-1,6). Главный критерий при выборе машин — отечественное производство.На 16 машин планируют потратить порядка 15,6 миллиона рублей. Поставку легковушек оплатят за счет бюджетных средств Ростовской области.