Мост на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют

Мост на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области закроют для проведения плановых ремонтных работ, информирует «Автодор». Работы будут проводиться с 14 июня по 1 октября текущего года.Для автомобилистов предусмотрены альтернативные пути. Если вы едете со стороны Волгодонска в направлении Краснодара, нужно развернуться на развязке на 1 062-м километре. А если со стороны Ростова в направлении Волгодонска, - то на развязке на 1 084-м километре.Путепровод находится у поселка Дорожного на 1 074-м километре трассы.