Молодые политики провели дебаты на актуальные темы в Ростове



В Ростове-на-Дону 29 июня прошли дебаты между представителями региональных молодежных организаций, политических движений и партий. Мероприятие прошло при содействии комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике и физической культуре. На словесных состязаниях присутствовали депутаты донского парламента и Ростовской городской Думы. Дебаты провели в рамках празднования Дня российской молодежи.



Показать силу интеллекта вышли шесть команд в составе трех спикеров. На аргументы молодым политикам дали по десять минут времени. После этого начался раунд вопросов.



– Молодые политики, которые в будущем могут занять высокие посты, должны уметь обоснованно высказываться по насущным вопросам, отстаивать собственные позиции. Важно знать и понимать, что влиять на политические процессы можно только через конструктивный диалог, – отметила депутат Законодательного собрания Екатерина Стенякина.







По словам Екатерины Петровны, в этот день они, взрослые депутаты, пришли поучиться у молодых политиков, поскольку идеи, высказанные на дебатах, наверняка пригодятся в предстоящей парламентской работе и будут полезны всем жителям Дона.



Дискуссия между молодыми политиками велась по актуальным проблемам, требующим подробного рассмотрения: законы о «самозанятых» и «фейковых новостях». В конце дебатов жюри определило две сильнейшие команды. Их выступления стали самыми содержательными и убедительными. Интеллектуальная борьба принесла победу команде «Чиллеры» (студенты ЮРИУ РАНХиГС и института кинематографии). Второе место досталось членам молодежного парламента при Заксобрании области.