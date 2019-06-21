Научная конференция «Актуальные аспекты развития воздушного транспорта» прошла в Ростове



В Ростове прошла международная научная конференция «Актуальные аспекты развития воздушного транспорта» - «Авиатранс-2019». Открытие форума состоялось 21 июня в конференц-зале исторического парка «Россия — моя история».



Научный форум проходил в течение трёх дней. Он собрал более 300 специалистов из разных городов России и стран СНГ. Конференция проводилась в девятый раз и была приурочена к 50-летию создания Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). В этот раз мероприятие прошло при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, который назвал «Авиатранс» одним из лучших научных проектов России.



Специалисты обсудили множество важных вопросов, начиная от инновационных технологий в сфере воздушного транспорта, заканчивая темой авиационного образования. На конференции работали четыре секции: «Менеджмент и инновации в гражданской авиации», «Развитие авиационного электро- и радиооборудования и пилотажно-навигационных комплексов», «Сохранение летной годности и обеспечения транспортной безопасности», «Межличностные коммуникации и психология профессионального авиационного сообщества».



- Традиционно в мероприятии принимают участие все руководители авиационных предприятий Юга России, директора и представители авиакомпаний и предприятий, ведущие учёные вузов, – рассказал директор Ростовского филиала МГТУ ГА профессор Григорий Акопов.



В ходе приветственного слова ректор МГТУ ГА Борис Елисеев поздравил собравшихся с памятной датой. Он напомнил, что в 2018 году в вузе была открыта очная форма обучения. В этом году на данной форме для абитуриентов предусмотрены 50 бюджетных мест. Набор 2019 года станет рекордным.



Представители Ростовского филиала МГТУ ГА получили поздравления от министра транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта, органов исполнительной и законодательной власти, а также десятков отраслевых предприятий.



Директор филиала Григорий Акопов вручил юбилейные нагрудные знаки университета руководителю представительства ПАО «Аэрофлот» в Ростове-на-Дону Ольге Осичкиной, руководителю инновационного направления ПАО «Аэрофлот–Российские авиалинии» Андрею Полозову-Яблонскому, заместителю председателя Законодательного собрания Ростовской области – председателю комитета по строительству Александру Скрябину, заместителю начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Геннадию Кулешову, заместителю министра транспорта Ростовской области Сергею Ушакову и многим другим.



Руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот–Российские авиалинии» Андрей Полозов-Яблонский отметил, насколько эффективным является сотрудничество его компании с Ростовским филиалом МГТУ ГА:



– Многие выпускники работают в «Аэрофлоте». В настоящее время группа компаний занимается разработкой новой программы инновационного развития. Большое внимание мы уделяем национальным проектам. Для реализации четырёх из них мы рассчитываем на взаимодействие с вузом. Это такие проекты, как «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Электронная экономика», «Образование».



Ростовский филиал МГТУ ГА готовит квалифицированных специалистов в сфере гражданской авиации. Студентов принимают на очную и заочную формы обучения по специальностям: «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

