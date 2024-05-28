Летом 2024 года улицы Ростова украсит почти миллион цветов

Фото: администрация Ростова.

В Ростове появится почти миллион новых летних цветов. Улицы города украсят петуния, колеус, львиный зев (антирринум), и тагетес (или бархатцы). Последний представлен сразу несколькими видами: желтые бархатцы, оранжевые и микс. Из семейства астровых высадят газанию и циннию цинния.— Всего несколько дней отделяют нас от лета, и наши озеленители продолжают активно украшать город летними цветами. Яркие цветочные композиции поднимают настроение, добавляют красок в городской пейзаж, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Высаживать летние цветы начали накануне Дня 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая на мемориалах и памятных местах появились красная пеларгония (из семейства гераниевых), тагетес, колеус и цинерария (известный в народе как зольник, из семейства астровых).Сейчас цветы высаживают на круговых развязках, на территории въездных групп в районы города, в скверах, вдоль дорог и улиц. Общее количество саженцев составляет порядка 960 тысяч штук. Завершить работы планируют к середине июня.Новые растения дополнят многолетние культуры, которые в этом году зацвели раньше обычного. Например, у котовника и шалфея уже распустились сиреневые цветки, хотя их период цветения — июнь и июль.— Ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона, — резюмировал Алексей Логвиненко. — Именно поэтому наши коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю.Благодаря работе коммунальных служб, растения будут радовать жителей и гостей города до самой осени.