Вдоль дорог Ростова-на-Дону высадят более 900 тысяч цветов

Пока ростовчане вынуждены находиться дома, город преображается. В донской столице приступили к подготовке клумб и высадке цветов. Всего на улицах донской столицы планируется высадить более 900 тысяч цветов. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Этой весной цветники украсят 197 объектах вдоль улиц и дорог города. Клумбы появятся на круговых развязках, в парках и скверах.На клумбах высадят альтернатеры, газанию, цинерарии, пеларгонии, катарантусы, лаванду, овсяницу, мискантус.Можно надеяться, что к моменту возвращения ростовчан из самоизоляции, город наполнится яркими красками. По крайней мере так пообещали в мэрии.