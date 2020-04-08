Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вдоль дорог Ростова-на-Дону высадят более 900 тысяч цветов

Вдоль дорог Ростова-на-Дону высадят более 900 тысяч цветов

Пока ростовчане вынуждены находиться дома, город преображается. В донской столице приступили к подготовке клумб и высадке цветов. Всего на улицах донской столицы планируется высадить более 900 тысяч цветов. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Этой весной цветники украсят 197 объектах вдоль улиц и дорог города. Клумбы появятся на круговых развязках, в парках и скверах.
- Клумбы, вазоны и цветочные конструкции украсят 905 тысяч цветов летников и более трёх тысяч цветов многолетников, - рассказали в ростовской мэрии.



На клумбах высадят альтернатеры, газанию, цинерарии, пеларгонии, катарантусы, лаванду, овсяницу, мискантус.

Можно надеяться, что к моменту возвращения ростовчан из самоизоляции, город наполнится яркими красками. По крайней мере так пообещали в мэрии.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.