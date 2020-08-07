Более 5,5 тысячи деревьев высадят в Ростове этой осенью

В парках и скверах донской столицы высадят более 5,5 тысячи деревьев, почти 15 тысяч кустарников, 6 тысяч многолетних цветов и свыше 57 тысяч квадратных метров газона. Озеленят город уже этой осенью, рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко в своем инстаграме.Сегодня концепция озеленения донской столицы кардинально меняется: город уходит от высадки молодых деревцев, так как приживаются они очень плохо. Вместо них в Ростове появятся крупные, кое-где - хвойные, деревья, за которыми будут тщательно ухаживать.– Каждому ростовчанину должно быть комфортно в родном городе летом, на тенистых улицах с ухоженными газонами и аккуратными клумбами. Планы по озеленению на осень – только малая часть того, что нужно сделать в ближайшие несколько лет. В предвыборной программе «Единой России» есть четкая задача – высадить в городе не менее 15 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. Уже через пару месяцев в Ростове появится треть из них, – рассказал Алексей Логвиненко.Также глава администрации города напомнил, что с 2020 года по закону инвестор, который снес дерево во время строительства какого-либо здания, обязан компенсировать городскому бюджету затраты на покупку растения, его высадку и содержание в течение трех лет.