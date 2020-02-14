С 1 апреля начнёт курсировать «Ласточка» Ростов — Анапа



«Ласточка» сообщением Ростов-на-Дону — Анапа начнёт курсировать с 1 апреля. Об этом сообщает портал «Ростов-Транспорт».



Скоростной поезд должен был соединить южные города ещё в конце 2019 года, но его пустят только весной. Отправляться из донской столицы он будет в 6:45, прибытие в Анапу — в 12:47. Обратная «Ласточка» станет отходить в 17:20, в Ростове она будет в 23:09. Сообщается, что это расписание временное. Сейчас на железной дороге ведут ремонтные работы. Когда они закончатся, составы начнут ходить быстрее.



«Ласточка» будет следовать таким образом: к поезду сообщением Ростов — Новороссийск прицепят пять вагонов. За станцией Протока состав расцепят. Одна часть пойдёт в Новороссийск, другая — в Анапу.



Самый дешёвый билет на сегодняшний день стоит 1 009 рублей.