Фото: Красный Сулин

Красный Сулин может оказаться под угрозой затопления из-за еще одной аварийной плотины. После бурного обсуждения полуразрушенной конструкции DonDay получил фотографию городской плотины, которая также является аварийной.Это гидротехническое сооружение находится на улице Ворошилова. В этом районе находится городская плотина, которая нуждается в капитальном ремонте. Из-за ржавой и полуразрушенной конструкции по ней опасно ходить даже одному человеку, не говоря уже о защите территории от подтопления.Ранее Donday уже писал об аварийной дамбе в Красном Сулине. Однако городские власти заверили жителей, что опасности подтопления нет. Однако само сооружение нуждается в ремонте. Это подтвердили и в местном министерстве природных ресурсов и экологии.До сих пор никаких мер по ремонту аварийной дамбы не принято. Подобная халатность в Орске Оренбургской области привела к глобальной катастрофе.