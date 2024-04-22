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Красный Сулин может оказаться под угрозой затопления из-за еще одной аварийной плотины

Красный Сулин может оказаться под угрозой затопления из-за еще одной аварийной плотины
Красный Сулин может оказаться под угрозой затопления из-за еще одной аварийной плотины. После бурного обсуждения полуразрушенной конструкции DonDay получил фотографию городской плотины, которая также является аварийной.

Это гидротехническое сооружение находится на улице Ворошилова. В этом районе находится городская плотина, которая нуждается в капитальном ремонте. Из-за ржавой и полуразрушенной конструкции по ней опасно ходить даже одному человеку, не говоря уже о защите территории от подтопления.

Ранее Donday уже писал об аварийной дамбе в Красном Сулине. Однако городские власти заверили жителей, что опасности подтопления нет. Однако само сооружение нуждается в ремонте. Это подтвердили и в местном министерстве природных ресурсов и экологии.

До сих пор никаких мер по ремонту аварийной дамбы не принято. Подобная халатность в Орске Оренбургской области привела к глобальной катастрофе.
Фото: Красный Сулин
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