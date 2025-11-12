Фото: соцсети

Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара на рынке в Волгодонске. Происшествие случилось в ночь на 11 ноября на улице Кошевого.Очевидцы увидели полыхающее пламя в торговой точке «Авангард» и немедленно сообщили о происшествии в службу спасения. Огонь распространялся с бешеной скоростью и охватил площадь 400 квадратных метров.В течение четырех часов команда из более чем пятидесяти специалистов потушила пожар. К счастью, никто не пострадал в результате инцидента. По данным городской администрации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.На данный момент рынок «Авангард» закрыт.