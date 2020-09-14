Стала известна причина крупного пожара на центральном рынке в Шахтах

Назвали причину пожара на центральном рынке в Шахтах, который произошёл 15 сентября около четырёх часов вечера.Напомним, огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали людей из павильонов. Некоторым удалось спасти товар и имущество, других вывели на безопасную территорию без вещей.В результате пожара пострадал один продавец. Мужчина до последнего пытался вытащить из пылающей торговой точки изделия для продажи. Он получил ожоги. В травматологии пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, но от дальнейшего лечения торговец отказался.Сумма убытков оценивается в десятки миллионов рублей.