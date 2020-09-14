Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стала известна причина крупного пожара на центральном рынке в Шахтах

Стала известна причина крупного пожара на центральном рынке в Шахтах
Назвали причину пожара на центральном рынке в Шахтах, который произошёл 15 сентября около четырёх часов вечера.
- Поводом возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в одном из торговых ларьков, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали людей из павильонов. Некоторым удалось спасти товар и имущество, других вывели на безопасную территорию без вещей.

В результате пожара пострадал один продавец. Мужчина до последнего пытался вытащить из пылающей торговой точки изделия для продажи. Он получил ожоги. В травматологии пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, но от дальнейшего лечения торговец отказался.

Сумма убытков оценивается в десятки миллионов рублей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.