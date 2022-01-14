Коммунальные службы Ростова перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Администрация Ростова

В Ростове из-за снегопада коммунальная техника переведена в режим повышенной готовности. На дежурство перейдут более ста аварийных подразделений. Об этом 18 января сообщили в администрации Ростова.Комбинированные дорожные машины уже «патрулируют» улицы. Всего сегодня днем запланирована работа более 170 единиц техники. Кроме того, утром более 600 дворников провели уборку городских территорий. Сейчас они расчищают заметенные снегом тротуары.Несмотря на то, что власти ежедневно отчитываются о проделанной работе, результата как такового нет. Сотни спецмашин и дворников что-то расчищают, а на улицах по-прежнему скользко. В центре Ростова ситуация еще хуже: на спусках к городской набережной просто невозможно пройти из-за гололеда. Люди едва сохраняют равновесие. Снежные заносы на тротуарах и проезжей части затрудняют движение и водителям. В утренние часы город снова сковали пробки.Можно сказать, что весь «титанический» и усиленный труд донских коммунальщиков проходит как-то мимо ростовчан и наиболее проблемных участков дорог - спусков, подъемов мостов и так далее.