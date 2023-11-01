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Количество ежедневных электричек Ростов – Азов увеличится с 4 ноября

Количество ежедневных электричек Ростов – Азов увеличится с 4 ноября
По маршруту Ростов – Азов с 4 ноября увеличится количество ежедневных электричек. Об этом сообщает Ростовский транспорт.

Поезд 6028 Ростов – Азов, а также 6027 Азов – Ростов обратного направления будут ежедневными. Из донской столицы электричка выезжает в 15:03, а из Азова – в 17:32.

Таким образом, на один поезд станет больше – количество увеличится до четырех.

Местным жителям следует учитывать нововведение и планировать свои маршруты.
Фото: Rostov.ru
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