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К поискам пропавшего мужчины из Азова подключились волонтеры

К поискам пропавшего мужчины из Азова подключились волонтеры
В Ростовской области продолжаются поиски 44-летнего мужчины. Александр Юдин не выходит на связь с близкими больше двух недель.

Он ушел из дома 4 мая и с тех пор так и не вернулся. Звонки и сообщения родных остаются без ответа. Родственники пытались найти Александра самостоятельно. Они распространяли в соцсетях ориентировку на пропавшего. Известно, что последний раз мужчину видели в Азове.

Александр среднего телосложения, рост - около 180 сантиметров. У него темно-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были черно-золотистая куртка, разноцветная майка и черные штаны. Из особых примет: шрам над правой бровью.

Если вы видели Александра Юдина или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите в полицию или волонтерам по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.
Фото: соцсети.
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