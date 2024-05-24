Экс-замначальника ОМВД на Кубани получил 12 лет за попытку сбыта наркотиков в Ростовской области

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Бывший замначальника ОМВД по Каневскому району Николай Медко и его знакомый Денис Тарасенко предстали перед Кущевским районным судом. Их обвинили в попытке незаконного сбыта наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.Суд установил, что в сентябре 2023 года экс-полицейский купил наркотики у неизвестного лица и передал их подельнику для реализации в РО. Какую-то часть удалось распродать Тарасову, а вторую не брали из-за низкого качества.Чтобы обменять наркотики на другие, Медко приехал в Ростов. Завершить запланированное не удалось, его задержали на посту ДПС.Все запрещенные вещества изъяли. Также суд установил, что бывший правоохранитель в декабре 2022-го выдавал своим сотрудникам премии более 20 тысяч рублей.Вместе со знакомым их признали виновными по статьям «Покушение на сбыт наркотиков», «Превышение должностных полномочий». Медко назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Тарасенко получил семь лет.