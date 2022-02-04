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Экономист из Ростовской области завоевала титул чемпионки мира по восточным танцам

Экономист из Ростовской области завоевала титул чемпионки мира по восточным танцам

Жительница города Шахты Ростовской области – 42-летняя Оксана Заводова – стала чемпионкой мира по восточным танцам. Соревнования LAED проходили в городе Шарм-эль-Шейх с 5 по 6 февраля.

Для экономиста Оксаны танцы являются просто развлечением, отдушиной от основной работы. Примечательно, что она была единственной россиянкой на конкурсе. Два дня десятки женщин со всего мира показывали уровень своей подготовки в сопровождении живой музыки. Лучшей в результате стала жительница города Шахты.

Как рассказала DonDay – Шахты тренер Оксаны Светлана Мансурова, женщина завоевала победу в номинациях «Сеньоры Начинающие Фольклор» и «Сеньоры Начинающие Фьюжн». Она стала абсолютной чемпионкой мира. Соревнования проходили в день рождения Оксаны, поэтому победа стала лучшим подарком для нее и для города в целом.
Фото: donday
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