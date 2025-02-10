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«Экоград-Н» хочет отсудить у администрации Батайска свыше 5 млн рублей

«Экоград-Н» хочет отсудить у администрации Батайска свыше 5 млн рублей
ООО «Экоград-Н» подало в суд на администрацию Батайска. Компания по сбору отходов 4 февраля направила сразу три иска.

Организация требует от мэрии более пяти миллионов рублей. Предмет спора пока не разглашается. Вероятно, поводом для разбирательств стали неоплаченные услуги.

ООО «Экоград-Н» было зарегистрировано в Новочеркасске в 2013 году. Компания занимается не только сбором мусора, но и его переработкой. В зону ответственности входит восемь муниципальных образований, в том числе и Батайск.
Фото: Карты
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