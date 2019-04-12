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Изменена дата пробега «Ростовское кольцо»

Изменена дата пробега «Ростовское кольцо»
Фото: M.championat.com
В Ростове изменена дата традиционного весеннего пробега. Спортивное мероприятие «Ростовской кольцо» состоится 12 мая.

Как сообщили организаторы, изменение даты связано с проведением в донской столице международных Дельфийских игр.
Забег пройдёт по утверждённому маршруту. Старт будет дан на Театральной площади в 9 утра.

Участники могут получить стартовые номера и экипировку в ТРК МЕГАМАГ 20 апреля и 11 мая.

Ранее пробег «Ростовское кольцо» планировалось провести 21 апреля. На его организацию из бюджета города потратят почти 980 тысяч рублей.

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