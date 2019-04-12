Изменена дата пробега «Ростовское кольцо»



Фото: M.championat.com

В Ростове изменена дата традиционного весеннего пробега. Спортивное мероприятие «Ростовской кольцо» состоится 12 мая.



Как сообщили организаторы, изменение даты связано с проведением в донской столице международных Дельфийских игр.

Забег пройдёт по утверждённому маршруту. Старт будет дан на Театральной площади в 9 утра.



Участники могут получить стартовые номера и экипировку в ТРК МЕГАМАГ 20 апреля и 11 мая.



Ранее пробег «Ростовское кольцо» планировалось провести 21 апреля. На его организацию из бюджета города потратят почти 980 тысяч рублей.