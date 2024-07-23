Из-за велосоревнований на трассе Ростов – Азов ограничат движение машин

Фото: Ростов ру

Из-за велосоревнований на трассе Ростов — Азов будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.Автомобилисты 11 и 13 сентября не смогут проехать в период с 9:30 до 16:30. Движение ограничат на участке от магистрали "Дон" до Азова (новое направление). Причиной неудобств станут соревнования по велоспорту.Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.