Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за велосоревнований на трассе Ростов – Азов ограничат движение машин

Из-за велосоревнований на трассе Ростов – Азов ограничат движение машин
Из-за велосоревнований на трассе Ростов — Азов будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Автомобилисты 11 и 13 сентября не смогут проехать в период с 9:30 до 16:30. Движение ограничат на участке от магистрали "Дон" до Азова (новое направление). Причиной неудобств станут соревнования по велоспорту.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.