Из-за велосоревнований на трассе Ростов – Азов ограничат движение машин
Из-за велосоревнований на трассе Ростов — Азов будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
Автомобилисты 11 и 13 сентября не смогут проехать в период с 9:30 до 16:30. Движение ограничат на участке от магистрали "Дон" до Азова (новое направление). Причиной неудобств станут соревнования по велоспорту.
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.