Из-за смертельного ДТП на трассе Ростов-Таганрог образовалась большая пробка

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[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2024-06/dgbhmllpgek-1.jpg[/imgНа трассе Ростов-Таганрог образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП. Авария произошла под хутором Морской Чулек 7 апреля.По данным на 15:30 пробка в сторону Таганрога составляет около восьми километров, а в обратном направлении около трех. Затор тянется из села Синявское до хутора Мержаново. По информации очевидцев, в ДТП с фурой и легковушкой погибла пожилая женщина. На место происшествие прибыла реанимация. В УГИБДД пока не комментировали эту информацию.Пока водителям рекомендуется выезжать по делам заранее. Следует учитывать изменения при планировании маршрута.