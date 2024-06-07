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Из-за смертельного ДТП на трассе Ростов-Таганрог образовалась большая пробка

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На трассе Ростов-Таганрог образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП. Авария произошла под хутором Морской Чулек 7 апреля.

По данным на 15:30 пробка в сторону Таганрога составляет около восьми километров, а в обратном направлении около трех. Затор тянется из села Синявское до хутора Мержаново. По информации очевидцев, в ДТП с фурой и легковушкой погибла пожилая женщина. На место происшествие прибыла реанимация. В УГИБДД пока не комментировали эту информацию.

Пока водителям рекомендуется выезжать по делам заранее. Следует учитывать изменения при планировании маршрута.
Фото: яндекс карты
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