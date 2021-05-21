Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за инженерно-геологических изысканий в центре Ростова ограничат движение

Из-за инженерно-геологических изысканий в центре Ростова ограничат движение
В Ростове-на-Дону перекроют проезд на двух центральных улицах. Ограничения введут 9 июня.

Автомобилисты не смогут проехать по улице Береговой в створе дома № 23А и по проспекту Буденновскому в створе дома № 1А.

Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничения необходимы для проведения инженерно-геологических изысканий.

Напомним, проезд в центре города перекроют и 6 июня - с 7:30 до 14:00. В этот день в городе состоится первенство Ростова по триатлону. Движение будет недоступно по магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.