Из-за инженерно-геологических изысканий в центре Ростова ограничат движение
В Ростове-на-Дону перекроют проезд на двух центральных улицах. Ограничения введут 9 июня.
Автомобилисты не смогут проехать по улице Береговой в створе дома № 23А и по проспекту Буденновскому в створе дома № 1А.
Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничения необходимы для проведения инженерно-геологических изысканий.
Напомним, проезд в центре города перекроют и 6 июня - с 7:30 до 14:00. В этот день в городе состоится первенство Ростова по триатлону. Движение будет недоступно по магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.