Новый рейс связал Ростов-на-Дону и Краснодар

Фото: ростов.ру

Из Ростова в Краснодар запустили новый автобусный рейс. Маршрут курсирует ежедневно с 9:30 до 22:00 с Центрального автовокзала.Первый рейс запустили 7 августа в 9:30. Каждый день в сторону Кубани будут отправляться по пять автобусов. Дорога до Краснодара займет около четырех часов. По пути водители будут делать две остановки: на станциях Кущевской и Павловской.Приобрести билеты на рейс можно онлайн на сайте и в кассах на вокзале. Стоимость одного составит 1 475 рублей. Стоит отметить, что последний рейс отправляется в 22:00. Цена билета на него почти в три раза выше, чем на остальные. Чтобы уехать в Краснодар на последнем автобусе, пассажиру придется заплатить 4 725 рублей.