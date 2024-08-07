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Новый рейс связал Ростов-на-Дону и Краснодар

Новый рейс связал Ростов-на-Дону и Краснодар
Из Ростова в Краснодар запустили новый автобусный рейс. Маршрут курсирует ежедневно с 9:30 до 22:00 с Центрального автовокзала.

Первый рейс запустили 7 августа в 9:30. Каждый день в сторону Кубани будут отправляться по пять автобусов. Дорога до Краснодара займет около четырех часов. По пути водители будут делать две остановки: на станциях Кущевской и Павловской.

Приобрести билеты на рейс можно онлайн на сайте и в кассах на вокзале. Стоимость одного составит 1 475 рублей. Стоит отметить, что последний рейс отправляется в 22:00. Цена билета на него почти в три раза выше, чем на остальные. Чтобы уехать в Краснодар на последнем автобусе, пассажиру придется заплатить 4 725 рублей.
Фото: ростов.ру
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