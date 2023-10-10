Госдума в первом чтении приняла закон против мошенников, предложенный донским депутатом
Государственная Дума РФ 10 октября в первом чтении приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов. Его инициатором выступил депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта.
С развитием информационных технологий увеличиваются и возможности среди мошенников обманывать простых граждан. В СМИ описаны тысячи случаев, когда у людей списывали деньги с карты без их согласия или под разными предлогами убеждали перевести средства самостоятельно. Зачастую жертвы мошенничества влезали в огромные долги, в том числе брали кредиты. Чаще всего на эти уловки попадаются пенсионеры, люди с небольшими доходами.
По данным ЦБ, за последние годы в России в несколько раз увеличилось число кибермошенничества и телефонного мошенничества. В 2022 году Центральный банк выявил и направил операторам связи информацию о 756 тысячах (!) номеров, которые используются мошенниками. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.
Депутат Госдумы РФ от Ростовской области Антон Гетта выступил с инициативой по защите граждан от мошенников, которые оформляют на людей кредиты без их ведома. Законопроект получил название "Добровольного запрета на оформление кредитов".
К сожалению, в Ростовской области тоже были случаи, когда жители под влиянием мошенников оформляли кредиты, не осознавая этого.
- Чтобы установить самозапрет на выдачу кредитов, достаточно обратиться с соответствующим заявлением на сайте Госуслуг или в МФЦ, - уточнил Антон Гетта. - Информация будет внесена в бюро кредитных историй. В дальнейшем все финансовые организации обязаны сначала обращаться в бюро за информацией – нет ли самозапрета гражданина на получение кредита. В случае наличия запрета выдать кредит не получится. А при наличии такого запрета выдавшая кредит организация сама будет его выплачивать.
Снять запрет можно в любой момент. Для этого нужно будет лишь подать соответствующее заявление.
Самозапрет можно будет оформить уже с 1 июля 2024 года.