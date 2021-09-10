Город воинской славы Таганрог отметил 323 года со дня основания

Город воинской славы Таганрог отметил 323-летие. В честь дня города, 12 сентября, в городе прошло несколько знаковых мероприятий. Помимо сотен таганрожцев на праздник приехали замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, глава города Инна Титаренко, почетные ветераны и представители сферы культуры города.По ежегодной традиции празднование началось с возложения цветов к памятнику основателя города — Петру I. В торжественной речи замгубернатора Ростовской области поприветствовал таганрожцев и поздравил их с днем города от правительства региона и губернатора Василия Голубева.Александр Скрябин отметил, что несмотря на свой почтенный возраст, Таганрог с каждым годом становится все моложе. Город преобразился в том числе благодаря многочисленным нацпроектам. В первую очередь, это модернизация трамвайной сети, благоустройство сквера Петра I, рощи «Дубки», сквера Южного федерального университета, ремонт автомобильных дорог и многое другое. Особо замгубернатора отметил проект «Таганрогский трамвай».Модернизация транспортной инфраструктуры является своего рода импульсом для развития всего городского пространства. В результате реализации масштабного проекта город получит полностью обновленный трамвайный парк и современную сопутствующую инфраструктуру, которые прослужат ему долгие годы, - отметил замгубернатора. - Губернатор Ростовской области перед нами ставит задачу не останавливаться на достигнутом в части преображения города.Примечательно, что трамваи в Таганроге — это самый популярный вид транспорта, существующий почти 90 лет. Поэтому было важно сделать этот способ передвижения современным и комфортным для жителей и гостей города. Реализацию проекта «Таганрогский трамвай» взяла под свой личный контроль председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По плану, за два года в городе должны появиться 45 километров современных трамвайных путей, планируется закупка 60 новых низкопольных трамваев.В рамках своего визита в Таганрог накануне дня города Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии запуска трамвайного движения и дала старт второму этапу реконструкции трамвайной сети. По словам главы Совфеда, для реализации этого проекта была проделана колоссальная работа. Вообще, невозможно было в России за такой срок реализовать такой масштабный проект.Это большая и кропотливая работа, которая направлена, в первую очередь, на сохранение великой истории Таганрога, его колорита и обновление всех важных сфер для жизни города, что привлечет сюда еще больше туристов, - подтвердил слова главы Совфеда Александр Скрябин.В рамках праздничного мероприятия жительнице Таганрога Тамаре Бувалко торжественно вручили удостоверение и знак «Почетного гражданина города Таганрога». Она приехала в приморский городок после окончания института и осталась тут навсегда.За 63 года жизни в Таганроге Тамара Прокофьевна прошла путь от сотрудницы библиотеки до заведующей отелом культуры города. Вот так она отозвалась о городе, в котором прожила более полувека.Это город удивительной судьбы и удивительной истории, каждая страница которой наполнена значимыми событиями, – поделилась почетная таганроженка.