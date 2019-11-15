В Ростовской области прогнозируют туман и гололёд



Жителей Ростовской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. В ближайшие дни в регионе прогнозируют перепады температуры, из-за чего появится туман.



Так как с 19 ноября столбики термометров начнут уверенно ползти вниз, в середине недели ожидаются заморозки. В четверг и пятницу синоптики обещают минусовую температуру, так что туман обернётся гололёдом на дорогах. Автомобилистов просят соблюдать крайнюю осторожность. Нужно увеличивать дистанцию до двигающейся впереди машины и совершать манёвры, только убедившись в их безопасности. Пешеходам рекомендуют носить на одежде светоотражающие элементы, так как из-за плохой видимости водители могут не увидеть людей. Пересекая дорогу, идите спокойным шагом. Начинайте двигаться только на зелёный сигнал светофора. Туман и гололёд часто становятся причиной аварий. Их можно избежать, только соблюдая все правила дорожного движения.